Gasperini difende il Milan: “12 rigori in stagione? Questione di bravura”

Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida tra Atalanta e Udinese, l’allenatore dei bergamaschi è stato interpellato anche sulla questione rigori in favore dei rossoneri, che sempre più polemiche sta scaturendo soprattutto tra i tifosi: “Sicuramente il numero di rigori fa la differenza, e non non siamo tra i più premiati, ma è anche una questione di bravura. L’esperienza? È una qualità anche quella”.

foto: twitter atalanta