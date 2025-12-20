Gasperini: “Devo trovare più soluzioni in attacco. Abbiamo qualcosa in meno delle squadre davanti a noi”

20/12/2025 | 23:20:33

Gasperini ha parlato a Sky dopo Juventus-Roma: “C’erano tutte le condizioni per creare più pericoli. Chiaro è che ci è mancato un po’ di qualità a servire agli attaccanti. E magari nel finale della partita dove avevamo molta energia, ci è mancato anche lì la precisione. Ma questa è una cosa che sappiamo. Ma io aumenterei anche il punto schematico sulla prestazione di tanti giocatori. Sulla prestazione della squadra non era facile, con le assenze che ci siamo trovati, giocare contro questa Juventus, che comunque è una squadra forte. La Roma deve essere molto fiduciosa di questa partita. La Roma deve costruire una rosa forte. Ha una base notevole. Vediamo, vediamo. Io sono convinto che possiamo far bene. I tagli di Yildiz e di Coinceçao? Sono giocatori forti. Purtroppo abbiamo preso gol a fine primo tempo, però abbiamo fatto tanto… Per tanto tempo in primo tempo abbiamo fatto sicuramente bene… abbiamo concesso pochissimo. Poi è chiaro che in svantaggio la Juventus ha avuto qualche spazio in più, ma globalmente a squadra ci sono delle prestazioni di alto livello, compreso anche qualche giocatore che ha giocato meno, tipo Rensch, Ziolkowski. Io dico che su questa base possiamo lavorare bene. Quello in cui forse dovrei lavorare di più è riuscire a trovare più soluzioni d’attacco, perché io credo che da inizio campionato la squadra sia molto solida, molto compatta. Ha bisogno di qualche gol in più, di qualche sprazzo in più, anche di qualche uno contro uno in più, nello specifico, proprio per rompere certi equilibri, come hanno fatto stasera Yildiz e Coinceçao dall’altra parte. Non lo so, però noi sul fatto degli scontri diretti abbiamo perso con quelle davanti, tranne con la Juve, però abbiamo battuto il Como, abbiamo battuto il Bologna, la Lazio, squadre che sono lì subito dietro di noi. Probabilmente con queste squadre, effettivamente, se perdi tre o quattro scontri diretti hai qualcosina in meno, però noi siamo all’inizio, abbiamo una società alle spalle forte, abbiamo una base di giocatori che hanno saputo tenere testa in tutte queste partite ad alto livello. Siamo partiti da alcuni mesi, è chiaro che io sono convinto che la Roma può pensare di costruirsi un futuro sul presente di adesso”.

Foto: X Roma