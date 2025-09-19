Gasperini: “Derby partita importante. Con Sarri grande rispetto reciproco”

19/09/2025 | 10:57:55

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, affronterà il suo primo derby della Capitale questa domenica. Intervistato dai microfoni di DAZN, ha dichiarato:

“È una partita importante, particolare. Alcuni dicono giustamente che è una partita a sé, per quello che comporta nelle settimane successive. In città c’è questa grande rivalità. Mi auguro che sia un derby sì combattuto, dove tutti cercheranno di dare il massimo, ma con un po’ più di serenità fuori dal campo rispetto agli ultimi derby, prima e dopo le partite. Che prevalga lo sfottò senza sfociare nella violenza, perché è qualcosa che uccide il calcio. Sarri? Sarà bello affrontarlo in questo derby di Roma. Ci siamo incontrati tante volte negli anni, sempre con grande rispetto reciproco e con la consapevolezza di trovarci di fronte un avversario difficile, una squadra organizzata e con concetti chiari. Spero venga fuori una partita bella per il pubblico, che onori i principi di entrambi gli allenatori”.

Sull’inizio di stagione:

“Sono molto contento di come tutti abbiano lavorato in questi primi due mesi. È stato importante stabilire subito un contatto efficace. Per me è sempre così: i risultati si costruiscono strada facendo. All’inizio è difficile fissare obiettivi; man mano che arriveranno le partite e capiremo quanto miglioriamo noi e quanto sono forti gli avversari, potremo avere idee più chiare. L’ambientamento a Roma? Inizialmente era solo legato al lavoro. Per me è stata una novità dopo nove anni: rimettermi in gioco, riprovare con giocatori nuovi, alcuni dei quali li avevo già allenati in passato, e quindi riproporre le mie idee e il mio calcio. Sotto questo aspetto è stato molto bello. Adesso comincerò a vivere la normalità del campionato, degli orari delle partite, e ad immergermi anche nella città e nell’ambiente”.

Sul portare il proprio stile di gioco alla Roma:

“Questa è la mia carriera. È stato così quando ho iniziato al Crotone, a Genova, a Bergamo, ovunque. I concetti che mi hanno permesso di arrivare fin qui sono quelli che cercherò di proporre anche alla Roma. Ovviamente il calcio va avanti, si aggiorna, e bisogna essere sempre attenti a ogni piccolo cambiamento, agli avversari e alle caratteristiche dei propri giocatori”.

Foto: Instagram Roma