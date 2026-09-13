Gasperini: “De Roon non è una bandierina, ma uno striscione a tutta curva. Dybala? Se sta bene gioca, non prevediamo infortuni”

13/09/2026 | 14:30:30

Gian Piero Gasperini presenta la sfida contro il Torino in conferenza stampa. Le parole del tecnico.

Su Dybala: “Se sta bene gioca sempre, non c’è nessun dubbio. Uno si riposa quando è stanco. Non puoi prevedere se si infortuna, se sta bene gioca. L’importante è sfruttare il momento migliore di ognuno, tutte le partite sono dure. Giocare con il Torino non è più facile che giocare contro altri. In qualunque competizione, se non stai bene, non puoi avere la presunzione di vincere. Dobbiamo giocare bene domani per poter vincere e dimenticare la partita precedente”.

Sugli infortunati: “Domani recuperiamo anche Pellegrini. Lulli aveva la febbre, ora sta meglio. Koné prova oggi”.

Su Wesley e Molina: “Ci aspettiamo il massimo, Wesley ha preso una botta sul ginocchio l’altra sera che l’ha condizionato un po’ nel finale. Sono atleti, forti fisicamente, in due giorni recuperano. Molina è in crescita”.

Sulle gerarchie in difesa: “Vi prego di smetterla col discorso delle gerarchie, non va bene nei confronti di questi giocatori. Non ha senso per loro, non ha efficacia per la squadra. Tutti stanno dando un contributo importante. Balerdi ha fatte cose notevoli al Marsiglia, dobbiamo giocare molto. Non funziona con le gerarchie una squadra che fa la Champions, ma ci sono molti titolari che giocano senza promuovere uno e bocciare l’altro, altrimenti diventa qualcosa di polemico”.