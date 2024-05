Gasperini: “De Laurentiis mi ha sempre stimato. Ma ora ho tempo solo per pensare a questa stagione”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Roma.

Queste le sue parole: “De Laurentiis? Era il 2011 e sono andato all’Inter. Devo dire che il presidente ha avuto grande stima nei miei confronti, anche successivamente. Ma ora penso fortemente a quella che è il finale della stagione, ogni partita è decisiva, se fai tre punti in campionato è chiuso, se vinci la Coppa è chiusa, se vinci l’Europa League è chiusa. Ma per ora non hai fatto niente”.

Foto: twitter Atalanta