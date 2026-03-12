Gasperini: “Da Zaragoza ci aspettiamo una mano. Dobbiamo superare l’emergenza”

12/03/2026 | 18:27:00

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Bologna: “Penso che sia un momento, un momento così, che va accettato sicuramente. Abbiamo avuto anche un po’ di emergenza, dobbiamo superare questo momento di emergenza, dove Hermoso è stato fuori parecchio, abbiamo sempre qualche diffidato, oggi non c’è Mancini, altre volte non c’era Ndicka, però è nella fisiologia del campionato. Zaragoza? Ha già partecipato a quelle poche partite che abbiamo giocato da quando è arrivato, a Napoli ha fatto una giocata molto importante sul primo gol di Malen, e certo che è un giocatore al quale ci aspettiamo un aiuto”.

Foto: X Roma