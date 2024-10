Gasperini: “Crampi per Kossounou, Djimsiti da valutare. È presto per fare calcoli”

Poi ha proseguito: “Competitivi su tutti i fronti? Indubbiamente. Stiamo scoprendo le qualità dei nuovi giocatori partita dopo partita. Per quanto riguarda gli infortunati, siamo fiduciosi: a parte i casi più lunghi di Scalvini e Scamacca, su cui non possiamo intervenire, Toloi potrebbe recuperare già questa settimana. Kossounou sembra aver accusato solo crampi, mentre Djimsiti ha un problema all’anca che valuteremo. Il problema è che giocando così tante partite, anche un piccolo problema può far saltare diversi giorni e, di conseguenza, diverse gare. Questo può crearci qualche difficoltà, soprattutto se gli infortuni si concentrano nello stesso reparto. Fortunatamente, abbiamo giocatori duttili, abituati a ricoprire più ruoli. Stasera ho voluto rivedere anche Godfrey, che se ha recuperato dai suoi problemi, può darci una mano”.

Sulle distrazioni in difesa: “È un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Quando le cose si ripetono, significa che c’è un problema. Detto questo, dopo il pareggio con l’Arsenal, questa vittoria in trasferta era fondamentale. La partita si è rivelata più agevole del previsto, ma sappiamo che il campionato è molto più duro. Anche contro un Genoa in difficoltà, dovremo essere al massimo per tornare a conquistare i tre punti e migliorare la nostra classifica”.

Su Retegui: “Ha giocato due partite da titolare e due da subentrato nelle ultime quattro gare. Con cinque sostituzioni a disposizione, soprattutto gli attaccanti giocano sempre. Abbiamo giocato sabato, stasera e di nuovo sabato, quindi è normale fare delle rotazioni, soprattutto in attacco. Giocando di mercoledì, di solito si torna in campo la domenica, quindi un giorno in più di recupero può fare la differenza. Non è un alibi, ma dobbiamo arrivare freschi alla partita contro il Genoa. In campionato, se non sei al meglio, fai molta più fatica”.

Infine: “Dopo due partite è presto per fare calcoli. Ci aspettano sfide difficili contro Celtic, Stoccarda, Barcellona e Real Madrid. Il punto conquistato contro l’Arsenal è stato importantissimo. Vedremo più avanti, intanto è fondamentale aver vinto stasera. Se riusciamo a sfruttare le partite alla nostra portata, possiamo ambire alla qualificazione. Se poi facciamo anche di più, tanto meglio”.