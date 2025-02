Gasperini corre ai ripari: maledizione infortuni per l’Atalanta

Non è di certo il migliore momento della stagione per l’Atalanta. Nel giro di pochissimo tempo, infatti, la Dea ha perso diversi calciatori per infortunio, tutti nel reparto offensivo. Il primo è stato Lookman che ne avrà ancora per un pò e la cui assenza pesa tantissimo. Il secondo è stato Scamacca che, rientrato dal grave infortunio al ginocchio, ha dovuto nuovamente fare i conti con il proprio fisico e ritornerà nella prossima stagione. Ultimo, ma non per importanza è Daniel Maldini. Il giovane trequartista ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Ad aggiungersi a ciò è l’addio di Zaniolo che lascia la rosa nerazzurra con la coperta corta per quanto concerne il reparto d’attacco. Retegui e De Ketelaere sono i titolari indiscussi, con Vanja Vlahovic che può far rifiatare uno dei due.

FOTO: Twitter Atalanta