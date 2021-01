Gasperini: “Coppa Italia? Il turnover è necessario. Occasione per chi ha giocato poco”

Intervenuto ai microfoni di Rai sport per presentare la sfida di Coppa Italia di domani contro il Cagliari, il tecnico dell’Atalanta, Giampiero Gasperini si è così espresso sulla necessità di applicare turnover: “È necessario perché da domani iniziamo un tour de force di quattro partite in dieci giorni. Tutte gare molto difficili e quindi sarà necessario utilizzare tutta quanta la rosa. Tornerà Sportiello e ci potrebbero essere altre prove, però questo non toglie la volontà comunque di andare avanti. Questo discorso vale per tutti, per Maehle, per Miranchuk e gli altri giocatori che sono stati utilizzati meno. Anzi, potrebbe essere l’occasione, vista l’importanza della gara, per chi ha giocato meno di giocare una partita che conta”.

Foto: Twitter Atalanta