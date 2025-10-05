Gasperini: “Contenti della reazione e della rimonta. Soulé può crescere ancora molto”

05/10/2025 | 17:55:01

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la rimonta vittoriosa contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una bella prestazione contro una bella squadra. Siamo stati bravi a rimontare per la prima volta in stagione, pareggiando con un bel gol. In fase difensiva siamo sempre stati lucidi. In attacco potevamo fare meglio perché la partita è rimasta aperta ma comunque usciamo da qui con un risultato più che positivo”.

Soulé sembra aver aggiunto un ulteriore pezzo. “Ha un ottimo piede e se riesce ad arrivare più vicino alla porta può diventare ancor più pericoloso. Giocando con Baldanzi e Dovbyk abbiamo dato più profondità. Soulé sta facendo bene ed è in crescita”.

Quattro partite e quattro vittorie in trasferta. “Abbiamo un modo di giocare efficace quando la partita è più aperta, mentre facciamo più fatica con difese più chiuse. Dobbiamo migliorare in questo ma la squadra dimostra di avere una buona personalità. In svantaggio anche oggi non ci siamo disuniti e abbiamo creduto al nostro modo di stare in campo”.

In estate si aspettava questo inizio? “Mi hanno seguito fin da subito dandomi credito fin da subito. Stiamo facendo un percorso tutti insieme e i risultati ci aiutano, anche se possiamo migliorarci sotto il profilo tecnico”.

Che ha avuto Ferguson? “Ferguson ha avuto un problema alla caviglia giovedì e non è ancora al meglio”

Dybala può farlo il falso nueve? “Spero di no, ma in emergenza sì. Lui può fare di tutto e oggi c’era bisogno. Con la sua tecnica ha smorzato la continuità di azione della Fiorentina. Quando ha la palla tra i piedi siamo tranquilli che difficilmente venga persa”.

L’ha stupita questo inizio di Celik? “Anche l’anno scorso mi piaceva particolarmente quando l’ho visto. Per me è un giocatore affidabile e molto duttile. Ha capacità di corsa e tecnica, può evolversi ancor di più. Sono quei giocatori che dove li metti stanno. Lui è uno dei nostri punti di forza”.

Foto: sito Roma