Gasperini: “Conta poco essere favoriti. Gioca Musso, attacco influenzale per Bakker”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Marsiglia: “I ruoli di favoriti contano poco, quello che conta è come giochi in campo, domani abbiamo più credibilità perché abbiamo eliminato il Liverpool, ma si riparte da zero a zero. Mi auguro di fare meglio di Firenze, quando ci sono le due gare ci sono atteggiamenti diversi. La nostra prima ambizione è fare una buona partita qui e metterci in evidenza, avere coraggio e qualità nell’affrontare questo tipo di partite”.

Poi ha proseguito: “Questa stagione è davvero straordinaria per noi, abbiamo giocato tante partite decisive come quella di domani. Entrambe le squadre hanno meritato di giocare questa semifinale di Europa League, è giusto che ci sia grande considerazione e attenzione per entrambe. Siamo dentro a tutte le competizioni, ma in questo momento pensiamo a questa competizione, rappresenta la priorità”.

Sui giocatori disponibili: “I giocatori convocati sono tutti disponibili per giocare. Oggi si è fermato Bakker per un attacco influenzati. In porta giocherà Musso”.

Foto: Twitter Atalanta