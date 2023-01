Gasperini conferma: “Malinovskyi all’OM? Non so se lo sostituiremo”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, durante la conferenza stampa di vigilia del match contro il Bologna, ha commentato la cessione (ormai prossima) di Ruslan Malinovskyi al Marsiglia. Queste le parole del tecnico degli orobici: “Non c’è questa idea in questo momento di sostituirlo, è una trattativa che non so se va in porto ma esiste, il valore di Malinovskyi per me è stato importante, è stato sostituito con un giocatore come Lookman, Malinovskyi poteva giocare anche come centrocampista”.

foto: profilo Twitter Atalanta BC