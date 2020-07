Gasperini: “Con le goleade non vogliamo umiliare gli avversari, le coppe ci hanno aiutato”

Il tecnico dell’Atalanta, nel post gara della vittoria contro il Brescia, ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole di Gasperini: “Muriel? È un imprevisto incredibile, al ragazzo è andata bene, ha preso una capocciata e rischiava di rimanerci secco, ha dato una testata molto forte. Ilicic? Josip stiamo cercando di recuperarlo al meglio. Lui sa che gli siamo tutti vicini e gli vogliamo bene. Lo prepariamo per la Champions, lui sarà il nostro valore aggiunto anche perché ogni tanto bisogna dondolare la nonna. I gol? L’anno scorso avevamo già fatto tanti gol, quest’anno ci siamo superati come numero di gol. Ci è capitato di fare goleade, non lo facciamo per umiliare gli avversari. Le Coppe ci hanno fatto crescere. La Juve? Quella sera ho passato una nottata un po’ così. A mente fredda se devo ragionare penso agli scontri diretti che abbiamo avuto, sempre poco fortunati. Neymar e Mbappe? Inizio a studiarli, sono due grandissimi fuoriclasse e quindi loro ne hanno due nella stessa squadra. Dovremmo essere molto bravi, studieremo bene l’avversario, queste partite non finiscono mai 0-0″.

Foto: profilo twitter Atalanta