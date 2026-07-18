TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Gasperini: “Con D’Amico rapporto diretto. Mi aspetto due esterni offensivi”

18/07/2026 | 15:01:35

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha toccato altri temi. “Tutti speravamo di partire nella preparazione con più giocatori. Tolti rarissimi casi, è una situazione che riguarda tutti. Abbiamo perso diversi giocatori in rosa che erano in prestito, quindi siamo numericamente superiori e dobbiamo rimpiazzare almeno questi. Greenwood e Summerville? È stata una scelta di stabilire un target di contratti. Lo trovo giusto, ci sono giocatori che hanno portato la squadra in Champions e vedersi superati clamorosamente da altri crea problemi. Il monte ingaggi è indispensabile. Con D’Amico il rapporto è diretto e costante, la comunicazione tra noi due è continua nel rispetto del suo ruolo. Quando si è a conoscenza dei problemi dell’uno e dell’altro lavori in modo più agevole e con buono spirito. Abbiamo Soulé e Dybala come esterni, mi aspetto quei due giocatori lì in quel ruolo. Soulé? In questo periodo li vedo tutti al centro del mercato, in entrata e in uscita. Intanto lui è bello disponibile come sempre, si è presentato con qualche chiletto di troppo che sta buttando giù e sta lavorando bene”.