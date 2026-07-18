Gasperini: “Con D’Amico rapporto diretto. Mi aspetto due esterni offensivi”

18/07/2026 | 15:01:35

Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha toccato altri temi. “Tutti speravamo di partire nella preparazione con più giocatori. Tolti rarissimi casi, è una situazione che riguarda tutti. Abbiamo perso diversi giocatori in rosa che erano in prestito, quindi siamo numericamente superiori e dobbiamo rimpiazzare almeno questi. Greenwood e Summerville? È stata una scelta di stabilire un target di contratti. Lo trovo giusto, ci sono giocatori che hanno portato la squadra in Champions e vedersi superati clamorosamente da altri crea problemi. Il monte ingaggi è indispensabile. Con D’Amico il rapporto è diretto e costante, la comunicazione tra noi due è continua nel rispetto del suo ruolo. Quando si è a conoscenza dei problemi dell’uno e dell’altro lavori in modo più agevole e con buono spirito. Abbiamo Soulé e Dybala come esterni, mi aspetto quei due giocatori lì in quel ruolo. Soulé? In questo periodo li vedo tutti al centro del mercato, in entrata e in uscita. Intanto lui è bello disponibile come sempre, si è presentato con qualche chiletto di troppo che sta buttando giù e sta lavorando bene”.