Gasperini: “Come si colma il gap con l’Inter? Un modo è fare un miliardo di debiti”

Gian Piero Gasperini ha risposto così a una domanda in conferenza stampa su come colmare eventuale il gap con l’Inter. “Un modo è fare un miliardo di debiti facendo contratti incredibili oppure non vendendo i giocatori migliori e comprando. La terza strada è guardare quello che sei con ambizione, con la lucidità di capire come va il mondo. Altrimenti sono soltanto parole che riempiono la bocca”.

Foto: twitetr Atalanta