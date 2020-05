Gasperini: “Com’è migliorato Gomez? Gli ho detto di seguire l’arbitro. Ecco perché”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, al Guardian dove ha parlato anche di Gomez: “Quando parlaimo di Gomez, stiamo parlando di un giocatore straordinario, che prima di oggi non ha mai raggiunto il massimo dal proprio potenziale perché non si allenava bene. Quando ha iniziato ad allenarsi meglio, ha alzato il suo livello ed è diventato uno dei più forti d’Europa. Ha perso tempo perché è l’allenamento che ti rende un campione: lui ha sempre avuto tutto per diventarlo. Trovare spazio è fondamentale per un calciatore e quindi gli ho detto di seguire l’arbitro però sempre nella posizione ideale per vedere il gioco. Gomez è uno che ha capito questo consiglio alla perfezione e lo ha aiutato molto”.