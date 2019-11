Gasperini: “City? Un test per capire a che punto siamo, mi aspetto una reazione. Zapata e Gosens non ci saranno”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della gara di Champions League con il Manchester City di Pep Guardiola: “È un’occasione per capire a che punto siamo. L’importante è fare risultato, con un punto siamo ancora dentro. Il coefficiente di difficoltà è molto alto, però per fortuna si riparte da 0-0. È giusto che noi pensiamo di poter vincere. La sconfitta col Cagliari? Mi aspetto una bella partita, di valore, contro un grande avversario. Il City vuol fare il più in fretta possibile per arrivare primo. È arrivata al massimo dei propri livelli, vuole sempre vincere. È giusto che sia così. Noi siamo questa squadra, ho visto delle partite, anche l’ultima che ha giocato con il City che ha vinto a fatica, nel finale, non siamo capaci di comportarci in quel modo. Siamo arrivati con le nostre capacità, nessuno ha piacere di prendere tanti gol, ma manteniamo la nostra filosofia. San Siro? È un teatro fantastico per la Champions, è chiaro che avremmo preferito giocarla a Bergamo, in casa nostra. È la prima volta che l’Atalanta gioca questa manifestazione da quando esiste, San Siro è la miglior location alternativa. L’unico rammarico che possiamo avere è la partita con lo Shakhtar. Per il resto finora è stata un’esperienza che ci siamo portati in campionato. Chiaro che adesso ci siano altre tre partite, a cominciare da domani. La squadra è quasi al completo, tutti convocati tranne Zapata e Gosens”.

Foto: Atalanta Twitter