Gasperini: “Ci è stato tolto qualcosa. Il rigore che non ci è stato dato è assurdo”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell‘Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro il Torino.

Queste le sue parole: “Difficilmente in campionato si vede un avversario che è riuscito a fare così poco, nonostante sia un buon avversario. L’unico errore che abbiamo fatto è l’errore sul gol di testa loro. Poi superare la difesa del Torino non è facilissimo, ci è mancato qualcosa, ci sono anche degli episodi tipo il rigore non dato e il gol di Bellanova, pesano perché sono decisioni del Var. Bisogna capire chi arbitra le partite di calcio, ha deciso lui in modo insindacabile”.