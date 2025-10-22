Gasperini: “Ci auguriamo Angelino rientri al più presto. Il nostro è un girone tosto, domani sarà importante vincere”

22/10/2025 | 14:02:25

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Viktoria Plzen. Queste le sue parole:

“Angelino? Su di lui c’è il comunicato medico, ci auguriamo che rientri al più presto. Come allenare la fase offensiva? La gara con l’Inter ci dà fiducia: abbiamo tirato 10 volte in area, è un bel segnale. Dobbiamo migliorare la qualità dei tiri, ma abbiamo gente forte. Abbiamo tirato con tanti calciatori, è un primo passo: serve essere più efficaci. Se la squadra produce più occasioni, è un bel segnale. La partita di domani? Sarà importante per andare avanti in classifica. Il nostro è un girone tosto: la classifica sarà corta e tra il nono e il ventiquattresimo posto ci sarà poca differenza di punti. Per noi sarà importante vincere”.

