Gasperini, che baraonda! La ricostruzione e gli scenari

30/05/2025 | 10:30:59

Gian Piero Gasperini resta per il momento l’allenatore dell’Atalanta con un contratto in scadenza tra 13 mesi. E oggi parlerà con il club bergamasco per spiegargli la situazione in essere. Ovvero che con la Roma ha raggiunto un accordo sull’ingaggio, ma ha chiesto garanzie tecniche rispetto ai paletti sul mercato. La Roma resta in corsa, ma fino a quando non ci sarà la parola fine dobbiamo aspettare. Gasperini spiegherà inoltre che la Juventus fin qui non si è materializzata, vale quanto vi abbiamo raccontato ieri pomeriggio, ma non possiamo certo escludere che lo faccia e a quel punto potrebbe davvero accadere di tutto. A proposito di Juve: Tudor è un profilo che piace all’Atalanta, ne avevamo parlato a marzo, e anche questa è una situazione che appartiene al caos in corso, dentro queste settimane folli al capitolo “allenatori”. L’Atalanta vuole chiudere al più presto la pratica allenatore in uscita, a meno di ulteriori ribaltoni. Lo farà, quando lo farà? Di sicuro la foto pubblicata ieri dell’incontro con la Roma ha creato imbarazzo, non sono cose che succedono tutti i giorni. E rallentano appena un po’ la ricerca del nuovo allenatore: l’Atalanta ci sta pensando, ha qualche nome in testa, ma prima deve risolvere la pratica con Gasperini.

Foto: sito Atalanta