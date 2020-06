Gasperini: “Champions? Tutto ancora in ballo. Giocare a giugno e luglio con il caldo…”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo. Queste le sue parole: “È una situazione molto diversa e strana, nuova per tutti, ma anche l’inizio di un ritorno alla normalità. Giocare a giugno e luglio col caldo, ogni tre giorni, comunque mette tutti alla pari. Vedremo chi sarà più bravo ad adattarsi, noi dovremo farlo senza accampare alibi. La dimensione di quello che è successo a Bergamo è difficile da rimediare con qualsiasi impresa. Questa cosa ha completamente capovolto tutto, tra un po’ di tempo capiremo perché c’è stata tanta aggressività qui. Bergamo l’ha pagata pesantemente, cercheremo di ripartire attraverso il calcio. Formazione e corsa Champions? Siamo praticamente tutti a disposizione, abbiamo lasciato una classifica molto positiva, ma c’è ancora tutto in ballo, dallo scudetto alla salvezza passando per i posti in Champions. Il calcio riparte, c’è tanta voglia di ripartenza e noi vogliamo fare la nostra parte”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta