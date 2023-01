Gasperini: “Champions obiettivo massimo. Se ci sarà da fare la volata, la faremo”

Gian Piero Gasperini, tecnico della Sampdoria, commenta così ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-0 sulla Sampdoria: “Questo è un campionato strano, spezzato dalla sosta di metà novembre. Fino a quel momento si guardava poco la classifica, poi invece quando è ricominciato abbiamo visto che eravamo in una buona posizione iniziando a mettere un po’ di garra in più nelle ultime partite. Adesso la squadra è più concentrata. Sembrano partite facili invece sono difficili, anche per per il valore della Sampdoria che chiudeva tutti gli spazi. Abbiamo dovuto giocare con coralità, non hanno mai mollato, nemmeno sul 2-0: è stata una partita aperta fino alla fine”. E sull’obiettivo stagionale: “Come spesso succede sono state travisate le mie dichiarazioni. Mi è stato chiesto il risultato massimo per l’Atalanta e ho detto la Champions League, di sicuro non lo scudetto che è impossibile. Se ne parla dall’inizio dell’anno ma non serve a niente. Dobbiamo giocare e pensare a crescere, è appena iniziato il ritorno. Negli scorsi anni eravamo molto più avanti, poi se ci sarà da fare la volata la faremo”.

Poi ha proseguito parlando dei singoli, partendo da Lookman: “Stasera ha fatto un grande gol, ci sta dando tantissimo come tutti. Giocatori così come numero di gol e apporto che dà alla squadra sono molto importanti”. E su Boga: “Gli ho detto di attaccare di più l’area, ha le potenzialità per farlo ed essere decisivo con assist e tiri. Può fare qualche gol in più ma per farlo deve avvicinarsi di più al portiere”.

Infine, sul ricordo di Stankovic all’Inter: “Non avevo giocatori contro, avevo un modulo contro perché nessuno voleva giocare con la difesa a tre. In quel momento era un’eresia totale. Purtroppo lui e qualche altro giocatore avevano qualche acciacco, speravo di ripartire con loro ma erano in pochi. Dejan era uno dei pochi che fece la preparazione, col Milan in Supercoppa fece una partita fantastica”.

