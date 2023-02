Gasperini: “Champions League? Corsa solo su noi stessi, non su Milan e Inter”

Gian Piero Gasperini si è concesso ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Atalanta-Lecce: “Le 250 panchine con l’Atalanta sono un bel traguardo, il ricordo più bello resta sicuramente l’inizio di questo percorso in quella gara contro la Lazio. Col Lecce ci aspetta una partita complicata e difficile, anche se stiamo vivendo un momento positivo. La squadra è cresciuta dal punto di vista del gioco e della condizione, ha la consapevolezza di poter essere veramente importante. Oggi abbiamo qualche assenza fra squalifiche e infortuni, ma in un campionato ci può stare”.

Sulla lotta per la Champions League: “Il treno corre, dobbiamo correre anche noi, ma la nostra corsa è su noi stessi. Ci aspetta una partita molto combattuta contro un Lecce che ha messo in difficoltà tutte le squadre davanti in classifica. I giallorossi hanno una buona squadra, con qualità e numeri, e stanno facendo un ottimo campionato”.

Foto: Twitter Atalanta