Gasperini: “Champions? La matematica è quella, la Juve deve sbagliare una partita, il Milan due”

10/05/2026 | 17:30:28

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato a Sky prima della gara contro il Parma.

Le sue parole: “Dybala? E’ il momento giusto, ha già fatto spezzoni e oggi quindi parte dall’inizio”.

Conta anche il modo di stare in campo del Parma? “Loro sono molto bravi e organizzati, hanno fatto ottimi risultati con questa disposizione e questo modo di giocare e stare bassi, però sono anche pericolosi quando attaccano. È una partita bella e fondamentale, ci arriviamo nel momento migliore”.

Fate la corsa sul Milan o sulla Juventus? “Innanzitutto su noi stessi, non abbiamo margini di errore, possiamo solamente vincere. Dopo la matematica è quella, la Juventus deve sbagliare una partita, il Milan due”.

Foto: X Roma