Gasperini: “Champions? Il problema sono gli infortuni, non la stanchezza”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Club Brugge: “Abbiamo già avuto modo di vedere questo avversario visto che ha giocato contro Juventus e Milan, pareggiando in casa con i bianconeri e dando filo da torcere a San Siro ai rossoneri. Adesso è tornata a essere la Champions di prima, con gare a eliminazione diretta. Non assomiglia ad avversari che abbiamo affrontato di recente. Sono una squadra, anche con il City hanno tenuto bene il campo. Lavorano da squadra”.

Sul Brugge: “Loro, come tutte le squadre di Champions, sono abituati a giocare per vincere nel loro campionato. Attaccano, sono veloci e hanno intensità alta. Devi stare molto attento perché quando pensi di avere la supremazia possono farti sempre male. Dovremo essere bravi”.

Infine: “Quanto ci dà fastidio giocare i playoff? Indubbiamente, siamo arrivati noni in questa classifica un po’ particolare, abbiamo fatto un bel percorso e per noi è sempre una grande emozione giocare in Champions. Sono partite che ci portano qualcosa in più in campionato. Il problema sono gli infortuni, non la stanchezza. Anzi, le partite in Champions League è più quello che aggiungono di quello che ti tolgono. L’esperienza è importante e dà tanto. L’unica cosa negativa, ripeto, sono gli infortuni, non solo per noi, per tutti. Per noi sarà la quarta partita in 11 giorni. Chi supera indenne la questione infortuni ne trae giovamento”.

