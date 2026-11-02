Gasperini: “Cerchiamo di realizzare sogni a breve termine. Vogliamo sempre migliorarci”

02/11/2026 | 18:36:15

Le parole di Gasperini in conferenza stampa: “Tutti hanno diritto a sognare. Io cerco di fare sogni realizzabili a breve, a partire da domani, in uno stadio fantastico famoso in tutto il mondo. Spero sia realizzabile. La perfezione non esiste per le grandissime squadre e neanche per noi. La nostra qualità è che cerchiamo sempre di migliorarci, conosciamo le nostre caratteristiche ma sappiamo che in alcune situazioni possiamo fare meglio”.

foto x roma