Gasperini: “Centrare l’Europa quest’anno sarebbe un traguardo superiore rispetto le altre stagioni”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato dopo la vittoria per 3-1 contro l’Hellas Verona: “Ringrazio davvero i giocatori, aver fatto 61 punti è un traguardo straordinaria. In questa stagione ci sono state tante esigenze, tanti traguardi richiesti forse esagerati, questa invece è una squadra che è sempre stata a competere con le big, è al settimo posto e speriamo di andare in Europa. Riuscire a raggiungere quest’anno l’Europa sarebbe un traguardo superiore a tutte le altre stagioni”.

Foto: Twitter Atalanta