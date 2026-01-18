Gasperini: “Celik? Contiamo di recuperarlo, non volevamo rischiare. Sono più preoccupato per Hermoso”

18/01/2026 | 20:37:22

Gasperini ha parlato a DAZN dopo Torino-Roma: “Per Celik è stata una precauzione. Contiamo di recuperarlo: dopo la partita di Coppa Italia si lamentava un po’ del flessore, anche se i primi accertamenti non indicavano nulla di particolare, ma abbiamo preferito non rischiare. Sono più preoccupato per Hermoso, speriamo non sia nulla di importante, perché perdere delle colonne in questo momento sarebbe un peccato. Proprio ora che ci stiamo completando in attacco, perdere dietro non sarebbe ideale. Serve non farci male, non perdere pezzi, migliorarci di volta in volta, completarci, creare sempre i presupposti per una squadra più forte e affrontare le partite di campionato come stiamo facendo”.

