Gasperini: “C’è un problema Zaniolo. Era una scommessa che speravamo di vincere, per adesso no”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato di Nicolò Zaniolo: “C’è un problema Zaniolo, era una scommessa che speravamo di vincere, per adesso no, due mesi che è così, davanti abbiamo solo Retegui e De Ketelaere”.

Foto: sito Atalanta