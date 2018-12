Gasperini: “Campionato mai così equilibrato. Possiamo migliorare e crescere molto”

Intervistato da Sky Sport, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato della vittoria in trasferta contro l’Udinese: “Siamo in compagnia di grandi squadre, tutte possono lottare per l’Europa League e magari per il quarto posto. E’ un torneo equilibrato, non ne ricordo uno così stretto in classifica. E a noi va bene così, abbiamo ampi margini di miglioramento e nell’arco della stagione possiamo ulteriormente crescere. Zapata? Se realizza come ha fatto oggi, è più facile vincere le partite. Sta vivendo un buon momento, ha fatto bene anche col Napoli. Sta trovando una buona condizione, per noi è un valore aggiunto”. Sulla bella prova di oggi: “Quest’anno abbiamo sempre fatto ottime prestazioni, con personalità e sicurezza. A volte un po’ lenti, ma i concetti son sempre stati quelli giusti. Qualche acciacco ci è pesato, pian piano stiamo recuperando tutti. Problemi iniziali? Abbiamo faticato a trovare il sostituto di Cristante, ci son state gare in cui non abbiamo trovato la via del gol. Poi abbiamo trovato questa soluzione con gli esterni più alti…”.

Foto: zimbio