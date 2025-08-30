Gasperini: “Buon secondo tempo, avremmo meritato il secondo gol. I ragazzi mi stanno seguendo con dedizione”

30/08/2025 | 23:30:39

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a Pisa.

Queste le sue parole: “”Globalmente la prestazione è stata molto buona, abbiamo incontrato un Pisa molto organizzato e fisico, insidioso sulle palle aeree. Abbiamo rischiato all’inizio, poi nel secondo tempo abbiamo fatto veramente bene. Forse ci stava il secondo gol. La rete decisiva? Bellissima azione di reparto d’attacco, hanno scambiato tutti e tre i giocatori. Paulo ha scambiato con Ferguson e Soulé ha finalizzato benissimo. La partita l’abbiamo dominata a lungo, con squadre così forti fisicamente e che difendono devi avere delle giocate individuali e di reparto importanti”.

Koné ha dominato in mezzo al campo: “Ha la capacità di giocare più largo o meno. Cristante era molto centrale, ma lui quando prende velocità diventa difficile contenerlo. È stato protagonista di tante azioni, ma sicuramente è un portatore di palla molto efficace”.

Dybala a sinistra? “Soulé sulla destra riusciva più di tutti a saltare l’uomo, non volevo spostarlo di lì. Ma Paulo può giocare ovunque, da 10 avanzato… chiaro che non lo porta all’interno a calciare di sinistra ma sono convinto che lui non debba per forza giocare nel ruolo di comfort. Può occupare diverse zone di campo. Sa sempre cosa fare, questa varietà la voglio creare anche in Soulé, poi sono tutti mancini in squadra. Però sono convinto che lo facciano tutti bene”.

Non è scontata la reazione della squadra sotto la sua gestione.

“Il merito di questi ragazzi e questo gruppo ereditato da Ranieri. Da subito mi ha seguito in modo straordinario, sono molto grato a loro. Forse il fatto che l’nano scorso hanno fatto un grande ritorno ma essere rimasti senza Champions… gli è rimasta l’amarezza. Gruppo molto determinato e serio, disponibile. Quando ci sono queste componenti parti molto forte, poi speri che arrivi anche altro”.

Foto: Instagram Roma