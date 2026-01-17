Gasperini: “Bove ha risolto il contratto e andrà in Inghilterra. Ferguson? Può essere convocato”

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Queste le sue parole:

“Al di là della rivalità del campo, questa è l’essenza della vita, va sopra a tutto. Avevo vissuto la tragedia di Barone poco prima di una partita contro. Dispiace vedere una società martoriata da brutte notizie. Stamattina era qui Bove, parlando di Fiorentina: ha risolto il contratto e andrà in Inghilterra. Questa è una bella notizia: tornerà a giocare a calcio. Come sta la squadra? La situazione della squadra è in miglioramento. Ritorna Ndicka, abbiamo smaltito le squalifiche. Davanti torna Pellegrini e, molto probabilmente anche Ferguson. Ha preso una contusione ma sembra averla superata, può essere convocato. E sono arrivati due nuovi. Siamo dispiaciuti del ko in Coppa Italia, ma in campionato arriviamo da ottimi risultati. Vaz e Malen? Hanno fatto solamente due allenamenti e una sessione svolta male. Sono due operazioni completamente diverse: una è in prospettiva, cioè Vaz, un ragazzo molto giovane, ma con qualità che adesso andremo a scoprire. L’altra è quella di Malen, che è un nazionale olandese e sono molto contento che sia arrivato. È stata possibile grazie alla presenza di Ryan Friedkin, si è chiusa velocemente. Sono convinto che Malen potrà fare molto bene”.

