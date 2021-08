Gasperini: “Bologna squadra dai valori importanti, occhio ad Arnautovic. Champions? Girone competitivo”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida col Bologna per fare il punto della situazione in casa Orobica. Ecco un estratto delle sue parole:

Sull’esordio in Serie A contro il Torino

“A Torino non abbiamo fatto una grandissima partita e lo abbiamo riconosciuto, ma non credo sia stata una questione di preparazione. Non siamo riusciti a esprimerci nel modo migliore anche per le difficoltà che ci hanno creato gli avversari”.

Sulla partita col Bologna

“Mi auguro che domani ci si riesca a esprimere meglio sul piano del gioco. Sarà una partita particolare, il Bologna ha dei valori, è una squadra propositiva che crea situazioni importanti e che ha un attacco veloce, a cui ha aggiunto Arnautovic”.

Sul girone di Champions League

“La Champions è una competizione sempre particolarmente difficile e ci aspetta un girone molto competitivo, ma è giusto che sia così. Il Villlareal è una grande squadra, il Manchester United si presenta da solo e anche lo Young Boys non è una squadra facile da incontrare. Sono squadre importanti, ogni partita sarà difficile”.

Foto: Twitter Atalanta