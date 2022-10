Gasperini: “Bella ripartenza dopo la Lazio, settimana chiave per capire dove possiamo arrivare”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, analizza così ai microfoni di Dazn la vittoria per 2-0 sull’Empoli: “Tanti punti, tante vittorie, questa di oggi ci dà tanta soddisfazione perchè sul piano tecnico è stata una prestazione molto valida e ci rilancia dopo la partita persa con la Lazio. Questa è una bella ripartenza, adesso una squadra fantastica come il Napoli e poi l’Inter: vedremo se sapremo ripeterci”. Poi è tornato a parlare della sconfitta contro la Lazio: “Abbiamo fatto poco di quello che volevamo fare, quasi niente. Va dato grande merito a loro ma dobbiamo guardare in casa nostra. Speriamo di trarre le situazioni giuste per opporci al Napoli”. Infine, ha parlato così risposto alla domanda sul sogno dei nerazzurri: “Non è il momento dei sogni, intanto della gratificazione per i 27 punti in classifica. Adesso incontreremo Napoli, Lecce e Inter: sarà una bella settimana con confronti determinanti per capire il nostro livello. Come si batte il Napoli? Speriamo di dargli qualche trapanata, dobbiamo fargli i complimento perchè sta facendo qualcosa di fantastico. Magari per la legge delle probabilità potrebbero frenare proprio a Bergamo”.

Foto: Twitter Atalanta