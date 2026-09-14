Gasperini: “Balerdi mi ricorda Baresi, come caratteristiche ci siamo”

14/09/2026 | 21:43:05

Gasperini ha parlato a DAZN anche di Balerdi: “Adesso non posso scomodare Baresi. Un difensore centrale così era il non plus ultra di tutti: Baresi. Senza andarlo a scomodare, per come interpreta il ruolo, per aggressività e velocità nei recuperi, oltre che per partecipazione al gioco… Baresi era il numero uno in assoluto, nessuno lo va a toccare, ma come caratteristiche ci siamo e lo ricorda”.

Foto: sito Roma