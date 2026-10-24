Gasperini: “Balerdi e De Roon ci hanno dato un apporto straordinario. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con squadre forti”

24/10/2026 | 20:24:11

Le parole di Gasperini a Dazn: “Se sono soddisfatto? Assolutamente sì, a parte la prima parte di gara, la prima mezz’ora, dove il Napoli era superiore a noi e quindi noi eravamo in difficoltà nelle uscite e anche nel proporre situazioni. Abbiamo creato qualcosa con Malen e così, però loro avevano una marcia in più. Poi, già nel finale del primo tempo, abbiamo fatto un buon finale e niente, nel secondo tempo è stata una gara molto bella, molto forte, con diverse occasioni. Avevamo dentro la sensazione di vincere la partita e probabilmente quel terzo gol poteva anche distruggerci, invece siamo stati bravissimi a rimontarlo. Avevamo grande forza dentro, grande convinzione di poter portare a casa i tre punti. Il Napoli è una squadra di valore, sono quasi rammaricato per non averla vinta ma per come si era messa va bene così. Balerdi e De Roon? Erano leader nelle loro squadre, erano due capitani e in queste settimane hanno dato un apporto straordinario da subito, Balerdi è un grande rinforzo per noi. Abbiamo dimostrato di giocarcela oggi, anche contro squadre forti come Inter e Como. Allegri? Spero non fosse nervoso con me, non l’ho buttato fuori io”.

foto x roma