Gasperini: “Bailey punta? Non credo lo possa fare. Dobbiamo migliorarci negli ultimi venti metri”

22/10/2025 | 14:23:10

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Viktoria Plzen. Queste le sue parole:

“Bailey punta? No, come emergenza si può far tutto. Non credo lo possa fare, anche se si vede di tutto. Un giocatore offensivo deve giocare avanti. Lui ha spesso giocato sulla fascia, quello è il suo ruolo, noi vogliamo portarlo più centralmente. Dybala falso nove? La partita con l’Inter è stata condizionata dal gol: volevamo giocare col tridente leggero, qualitativo, come in parte fatto a Firenze. Sono soddisfatto di quanto visto. Andava bene così, ma il gol preso a inizio gara ci ha dato problemi. In cosa migliorare? Dobbiamo andare avanti così, le gare sono sempre complicate anche in Europa. Dobbiamo avere un buon approccio, è una gara importante. Dobbiamo migliorarci negli ultimi 20 metri”.

Foto: X Roma