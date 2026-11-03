Gasperini: “Avevamo la vittoria in pugno, siamo delusi. Questa partita ci servirà più di altre”

03/11/2026 | 23:32:07

Le parole di Gasperini a Sky dopo la sconfitta di Manchester: “È successo tutto negli ultimi sette-otto minuti su delle palle inattive da calcio d’angolo e non c’erano altri segnali così evidenti, come invece è stato soprattutto dopo il rigore, che sicuramente ha dato grande slancio a loro e noi non siamo riusciti a tenere questa spinta. Noi dovevamo giocare magari in un modo un po’ diverso, anche sfruttando le palle lunghe e portandoli un po’ via dalla nostra metà campo. Ma essenzialmente non riuscivamo più a tenere i loro riferimenti e quindi avevano la meglio nel pressing, non ci lasciavano giocare, ma anche nelle iniziative in attacco. Questo ci ha creato qualche problema. Un po’ di delusione c’è quando ti vedi sfuggire la vittoria, che avevi in pugno, o comunque un buon punto. Magari in questi tipi di episodi la squadra deve togliersi un po’ la pressione del risultato a tutti i costi, che non è solo quello. Ma questa è una partita che ci serve sicuramente più delle altre”.

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