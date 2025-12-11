Gasperini: “Avevamo bisogno di questa vittoria. Ferguson? Voglio questo spirito. Magari fosse risolta la questione attaccante”

11/12/2025 | 23:28:22

Al termine della partita vinta contro il Celtic, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Ci voleva, ne avevamo bisogno. Non è mai facile vincere in trasferta su questi campi, questi stadi bellissimi, storici, pieni di pubblico, di gente. Un’ottima gara. I cambi ci stavano tutti perché era un momento della stagione in cui abbiamo bisogno anche di fare delle valutazioni importanti e di farle in partite che contano. Questa è una partita che contava, perché come ho detto prima giocare in questi stadi non è mai facile, con queste squadre che comunque arrivano da una serie di risultati molto positivi. E aver fatto delle prestazioni anche da parte di Pisilli ad esempio, dà fiducia a loro sicuramente allarga anche un po’ la rosa. Ferguson? Il risultato è importante, ma la prestazione è importante. Voglio che giochi con questa intensità e questo spirito, con questa corsa che non si abbatta. Voglio che giochi e metti in campo le sue qualità. Magari fosse risolta la situazione attaccante, però come ho detto prima bisogna avere pazienza, poi questi sono ragazzi giovani che di colpo da un momento all’altro magari svoltano e danno continuità e crescita alle loro prestazioni, sarebbe molto meglio fosse così, però è chiaro che nel mercato di gennaio se ne parlerà più avanti. Adesso abbiamo ancora parecchie partite importanti da giocare. In Europa vai a incontrare squadre che sono leader nei loro campionati, e quindi sono altri tipi di partite. Sono partite più aperte, perché sono squadre che hanno la fiducia e la convinzione di fare sempre gol e di attaccare anche con tanti uomini. Quindi le partite vengono fuori in modo diverso rispetto a molte del nostro campionato, dove c’è molto meno spazio e meno possibilità di giocare. Però di riflesso, molto spesso incontri anche degli attaccanti viziati, degli attaccanti fortissimi, ed è un po’ singolare dire che è più facile giocare in Europa. Insomma, è un altro tipo di calcio, questo sì”.

Foto: X Roma