Gasperini: “Auguro all’Atalanta ancora tanti successi. Non ho salutato? Vi spiego…”

17/10/2025 | 23:21:48

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma ha mandato un video messaggio nella serata dei dei 118 anni della storia dell’Atalanta.

Si parte con il ricordo dell’Europa League: “Quel trofeo è stato il culmine di un percorso che abbiamo corso tutti quanti insieme, con il presidente, la società, tutta la città, i tifosi, la squadra. È stato qualcosa di straordinario che tutto il mondo ha apprezzato e che ha reso l’Atalanta apprezzata nel mondo. È stato bellissimo, ricordo la gioia e la felicità di quelle serate, non solo a Dublino, ma anche poi a Bergamo la festa che c’è stato. Il mio augurio è che l’Atalanta possa ancora vincere e che possa avere una soddisfazione tale da regalare alla propria gente. Da parte mia c’è riconoscenza per tutti: dal presidente, ai tifosi e a tutti i quanti giocatori che hanno partecipato”.

Infine spiega: “Mi avete regalato una vita felice e la mia riconoscenza è veramente grande. È vero che qualcuno mi rimprovera di non aver salutato, ma mi ero anche accorto che qualche parola poteva essere frutto di interpretazioni sbagliate e polemiche. Ho preferito che fosse il tempo, le azioni e i comportamenti a dire quanto l’affetto tra di noi rimarrà sempre indelebile. Grazie a tutti quanti per quello che mi avete regalato, a presto”.

Foto: Instagram Roma