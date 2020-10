Gasperini, attacco stellare. Miranchuk recuperato, anche Ilicic può andare in panchina

Il tecnico dell’Atalanta può sorridere perché in attacco è vicino ad avere a disposizione e al 100% tutte le sue bocche di fuoco. La prima linea degli orobici è spaventosa, specialmente quando Gasperini non avrà che l’imbarazzo della scelta. A Napoli un piccolo antipasto, perché Miranchuk è recuperato e Ilicic potrebbe finire in panchina. Chi far giocare, pertanto, tra Zapata, Gomez, Muriel, Malinovsky e Lammers?

Foto: Twitter Atalanta