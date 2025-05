Gasperini: “Atalanta sempre sul pezzo, tanti club in lotta per obiettivi diversi”

04/05/2025 | 14:49:47

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Monza Atalanta, Gasperini ha commentato il momento della Dea, in piena lotta per un posto in Champions League. Ma la guardia per Gasp resta alta: “Siamo sempre molto attenti, poi ci sono anche gli avversari. Le partite sono sempre molto tirate, tante squadre coinvolte per obiettivi diversi in questo finale di stagione”. Sul momento dei singoli: “Alcuni giocatori stanno bene, altri meno e poi succede il contrario. Pasalic ha fatto bene, oggi è il momento di De Ketelaere ma le partite si giocano in 16 e abbiamo bisogno di tutti per raggiungere il traguardo”.

FOTO: X Atalanta