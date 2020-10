Gasperini: “Con la Samp sarà una prova di resistenza. Nuovi? Lammers fra i più pronti”

Gian Piero Gasperini ha parlato proprio qualche minuto fa alla vigilia della partita di sabato pomeriggio in cui la Dea affronterà la Sampdoria. Queste le dichiarazioni più significative dell’allenatore dei nerazzurri: “Dobbiamo dimenticare in fretta la vittoria in Danimarca e concentrarci subito sulla Samp, è titpico delle squadre impegnate in Europa avere questi ritmi. Dobbiamo risintonizzarci in fretta sulla frequenza del campionato, con la Samp sarà una prova di resistenza e di adattamento, fisico e mentale. Ci sono calciatori che hanno giocato troppo, quindi dobbiamo velocizzare l’inserimento dei nuovi arrivati. Chi è più pronto? In avanti sicuramente Lammers. Ha realizzato due gol e ha giocato di più rispetto a Miranchuk, che probabilmente entrerà solo a gara in corso. Quest’ultimo però ha fatto un bellissimo esordio, lo aspettiamo al top della condizione”.

Foto: Twitter Atalanta