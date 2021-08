Gasperini: “Contento della squadra, è mancato solo l’ultimo passaggio. Demiral e Pessina? Si gioca in undici”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pareggio per 0-0 contro il Bologna. Ecco un estratto delle sue parole:

Sulla partita

“La spinta della squadra è stata davvero notevole. Ha dato il massimo, anche oggi ho visto cose straordinarie da parte di tutti. È mancata solo un po’ di qualità, ci è mancato quel passaggio a terra che può aprire difese molto chiuse, a volte siamo tornati indietro. Abbiamo giocato comunque vicino alla loro porta”.

Sull’assenza di Zapata e sulle esclusioni di Demiral e Pessina

“Non è solo la sua assenza, è chiaro che Duvan è un giocatore importante. Ma una squadra come la nostra deve avere tante risorse per poter sopperire l’assenza di un attaccante come Zapata. Ha fatto un’ottima gara, sta facendo tutto quello che è nelle sue possibilità. Demiral e Pessina? Giochiamo in undici, qualcuno deve star fuori. Oggi sono stati fuori loro due”.

Sul ritorno del pubblico sugli spalti

“Si è fatto sentire molto, è stato un segnale molto bello anche per lo slancio che ha messo la squadra. Non eravamo abituati, ma è stata una grande soddisfazione”.

