Gasperini: “Andare in Champions ci darebbe molta soddisfazione. Angelino? Si sta riavvicinando al giocatore che è stato l’anno scorso”

09/05/2026 | 14:16:10

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma. Queste le sue parole:

“Perché questa Roma dovrebbe andare in Champions? Perché è stata sempre lì a battagliare, a giocare con tutte le altre squadre. Poi si gioca tutto sul filo di un punto. E’ stata una stagione molto soddisfacente da parte della squadra. Se andassimo in Champions ci darebbe molta soddisfazione. Le condizioni di Dybala e Angelino? Dybala si sta allenando regolarmente, è una questione di recuperare la forza in quella gamba, la potenza di tiro. Angelino si sta riavvicinando al giocatore che è stato l’anno scorso e questo fa ben sperare per la prossima stagione”.

Foto: X Roma