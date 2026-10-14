Gasperini: “Abbiamo surclassato il Real Madrid in tutto, quelli che non ne potevano più erano loro”

14/10/2026 | 23:28:44

Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Real Madrid, rispondendo a tono a Mourinho: “Ci siamo piantati sul traguardo nel modo meno previsto. Sulle situazioni in calcio d’angolo siamo stati veramente passivi. Abbiamo perso una partita che avevamo condotto in modo notevole. Nel finale sembrava fossimo paralizzati dalla situazione. A me sembra che quelli che non ne potevano più fossero loro, sono stati veramente surclassati in tutto, i gol li hanno presi. È vero che i gol segnati in calcio d’angolo valgono, e sono stati bravi lì, ma non sono stati sicuramente all’altezza”.

foto x roma