Gasperini: “Abbiamo sofferto più del dovuto. Aspettiamo gli infortunati, Ziolkowski è un giocatore di prospettiva”

28/09/2025 | 17:38:30

Il tecnico della Roma Gasperini ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Verona: “Mi rendevo conto della difficoltà di diversi giocatori giocando 3 partite in una settimana per la prima volta. Un po’ di scorie sono rimaste, dovremo riflettere e valutare anche questo nelle prossime gare. Abbiamo avuto difficoltà che in altre gare non abbiamo mai avuto. Alcuni giocatori avevano una difficoltà maggiore e loro, quando venivano su, riuscivano a giocare con più facilità. Abbiamo sofferto un po’ più del dovuto. Svilar? Se i numeri della Roma in fase difensiva sono questi, molto è merito suo. E’ sempre una garanzia, anche per la gestione di alcune palle e per il tempismo nelle uscite. Indubbiamente abbiamo un grande portiere. Questi risultati fanno piacere, ma questo è un momento in cui vanno fatte valutazioni di partita in partita. Pensiamo a crescere, a costruirci a migliorarci e a inserire giocatori. Aspettiamo di recuperare anche qualche infortunato, oggi ha esordito Ziolkowski che è un ragazzo di prospettiva”.

Foto: X Roma