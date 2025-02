Gasperini: “Abbiamo raggiunto un buon livello. Scamacca? È un giocatore recuperato”

Le parole rilasciate a DAZN dal tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, prima della sfida contro il Torino di Vanoli.

“Dobbiamo essere molto veloci mentalmente a ricalarci nel campionato, è un altro genere di partita rispetto al pareggio ottenuto a Barcellona. Questa è la difficoltà di chi gioca in maniera ravvicinata, se ci aggiungiamo la Coppa Italia di martedì poi. Dobbiamo calarci bene su questa gara. Noi arriviamo da tantissime gare, le nostre esperienze tattiche le viviamo almeno 2-3 volte a settimana. Cerchiamo di trovare le soluzioni anche in base all’interpretazione degli avversari. Abbiamo raggiunto, sotto l’aspetto della lettura della gara, un buon livello”.

Su Scamacca: “Questi tipi di infortunio sono i più dolorosi per i giocatori: dall’essere nella condizione migliore per affrontare la stagione, ti trovi in un momento complicato. I fisioterapisti hanno speso tutte le loro energie al fianco di Gianluca. Già da qualche settimana è recuperato, la condizione e la riabitudine la troverà strada facendo. Forse questo aspetto può anche aiutarlo viste le gare ravvicinate. Parliamo di un giocatore recuperato”.

Foto: X Atalanta