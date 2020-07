Gasperini: “Abbiamo raggiunto risultati storici, ma ora arriva il difficile. Ecco qual è il rammarico”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Cagliari tornando a parlare poi della vittoria degli orobici sul Napoli. Queste le dichiarazioni del tecnico bergamasco: “Le ultime quattro vittorie mi hanno regalato tante soddisfazione, soprattutto l’ultima col Napoli. Le partite hanno facce diverse, non c’è pubblico e in più si gioca ogni tre giorni con avversari che hanno sempre qualcosa di diverso. Gomez è l’emblema di questa squadra, gioca sempre per la squadra ma soprattutto diventa utile dove serve. Il Cagliari? Nove partite sono tante, ci sono tantissime squadre che devono raggiungere ancora i loro obiettivi. Domani contro i sardi sarà una gara molto difficile, noi vogliamo continuare questa striscia positiva per qualificarci alla Champions. Da adesso giocheremo le prossime quattro gare ogni tre giorni, questo sarà il momento decisivo,il più difficile. Fino ad ora abbiamo ottenuto dei risultati storici per il club, ma nel calcio non si deve guardare mai indietro. I tifosi? Mancano a tutto il mondo del calcio, questo è il rammarico più grande”.

Foto: twitter Atalanta