Gasperini: “Abbiamo perso Svilar, tornerà dopo la sosta. Cristante out”

10/10/2026 | 13:55:32

Gian Piero Gasperini ha certificato in conferenza stampa una brutta notizia, ovvero il ko di Svilar, proprio alla vigilia della sfida di Como. “Svilar ha avuto una frattura da stress dopo una spinta in allenamento. Ha un problema al mignolo del piede, si è creata una frattura non scomposta ma che richiederà un mese. È una brutta tegola, ma nelle lunghe stagioni ci sono imprevisti come questi. Giocherà Gollini che può tornare a essere il portiere importante che è stato. Quelli che sono rimasti qui hanno lavorato bene tranne Cristante. Koulierakis ha preso una botta in Nazionale, ma è una confusione e torna lunedì”.

Foto: X Roma